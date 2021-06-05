Цены на продукты предложили регулировать по образцу США

https://static.news.ru/photo/b8f08cbc-c5fa-11eb-b11d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил регулировать цены на продукты в России по американскому или канадскому методам. В частности, нужно поддерживать либо производителей, либо население, пояснил он в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Если государство регулирует рынок, тогда мы идём по пути Канады, где частичное регулирование идёт на зерновые, молочные продукты, яйца и продукцию птицеводства, — объяснил Данкверт.

При этом по социально значимым продуктам можно применить американский метод: «когда они держат, а потом выбрасывают определённые виды продукции». Глава Россельхознадзора добавил, что в России уже действует интервенционный фонд для зерна. По мнению Данкверта, уже сейчас можно применять аналогичные структуры и для других продуктов, цены на которые важно регулировать.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что цены на продукты в стране стабилизировались. По её словам, рост цен превышает уровень инфляции лишь по борщевому набору.