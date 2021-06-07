Стало известно, что будет с ценами на подсолнечное масло в октябре

https://static.news.ru/photo/a2437f14-c75e-11eb-aceb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В правительстве РФ не обсуждают продление соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло в России. Об этом РИА Новости сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Соглашение, закрепившее предельные оптовые и розничные цены на этот продукт на уровне 95 рублей и 110 рублей соответственно, было принято в декабре прошлого года и будет действовать до 1 октября.

Нет, о продлении соглашений по маслу мы не говорим. Почему они действуют до осени: это связано с сельскохозяйственным годом, с новым урожаем и с возможностями наших масложировых заводов, — пояснила Абрамченко.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в стране нет дефицита сахара и отсутствуют причины для роста цен на этот продукт. По его словам, заключённые между производителями и ретейлерами соглашения по цене на сахар отлично выполняются. Евтухов также отметил, что продления данных соглашений не будет. Так, производители сахара и представители ретейла договорились об удержании установленной цены.

В декабре 2020 года правительство РФ объявило о комплексе мер, связанных с ростом цен на продукты. В числе прочего были заключены соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло от отечественных производителей. Срок действия соглашений изначально истекал 1 апреля 2021 года, однако затем их решили продлить — до 1 июня для сахара и до 1 октября 2021 года для масла.