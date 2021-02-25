Цены на подсолнечное масло обещают сдерживать до августа

Производители обещают сдержать цены на подсолнечное мало до августа в пределах 95 рублей за один литр. По такой цене продукция будет отпускаться ретейлерам.
Альтернативой может стать экспортная пошлина на масло, но в этом случае производители могут потерять солидные деньги. Цена масла будет пересмотрена в сентябре и, скорее всего, в сторону понижения,
Производители рассчитывают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше и это позволит получить более дешёвое сырьё. Это приведёт к тому, что изменится цена на масло и в магазинах. Для потребителей продукция подешевеет до 80 рублей за литр.
На сегодня литр подсолнечного масла стоит 110 рублей, цена заморожена до конца марта. Изменится ли цена на продукцию с 1 апреля, пока неизвестно. Производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали никаких изменений в действующие договорённости.
Ранее NEWS.ru сообщал, что необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло на данный момент нет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.