Цены на подсолнечное масло обещают сдерживать до августа

https://static.news.ru/photo/57755764-77c7-11eb-b11c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Производители обещают сдержать цены на подсолнечное мало до августа в пределах 95 рублей за один литр. По такой цене продукция будет отпускаться ретейлерам.

Альтернативой может стать экспортная пошлина на масло, но в этом случае производители могут потерять солидные деньги. Цена масла будет пересмотрена в сентябре и, скорее всего, в сторону понижения, пишут «Известия» со ссылкой на Масложировой союз.

Производители рассчитывают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше и это позволит получить более дешёвое сырьё. Это приведёт к тому, что изменится цена на масло и в магазинах. Для потребителей продукция подешевеет до 80 рублей за литр.

На сегодня литр подсолнечного масла стоит 110 рублей, цена заморожена до конца марта. Изменится ли цена на продукцию с 1 апреля, пока неизвестно. Производители сахара и подсолнечного масла пока не предлагали никаких изменений в действующие договорённости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что необходимости продлевать соглашения по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло на данный момент нет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.