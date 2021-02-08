Цены на подсолнечное масло достигли исторического максимума

https://static.news.ru/photo/601ae3c0-6a5c-11eb-b053-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Цены на подсолнечное масло рекордно выросли на минувшей неделе. Подсолнечник подорожал на 1325 рублей до 42 725 рублей за тонну (без НДС).

Подсолнечное масло выросло в цене на 2285 рублей до 95 500 рублей за тонну (с НДС). Такие данные приводит аграрный портал «Совэкон». Оба показателя являются рекордными.

sovecon.ru

Авторы доклада резюмируют, что рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста цен на растительные масла.

На днях глава Минэкономразвития Максим Решетников отчитался перед президентом Владимиром Путиным о стабилизации цен на подсолнечное масло. Речь идёт о ценах на масло в магазинах. Также министр проинформировал, что правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на эту продукцию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители России в январе покупали меньше сахара и подсолнечного масла, сообщили аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД».