Цены на овсянку в России достигли исторического максимума

https://static.news.ru/photo/55838238-ee6e-11ea-826e-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Angelika Maroch/Global Look Press

Оптовые цены на овсяные хлопья в РФ выросли на треть, в розницу овсянка подорожала на 10%.

Так, закупочная цена овсяных хлопьев типа «Геркулес» (хлопья из крупы высшего сорта) превысили 26,8 тысячи рублей за тонну против 19,7 тысячи рублей в августе 2019 года. В Алтайском крае овёс в 2020 году стоит в закупке 11,5 тысячи рублей за тонну, годом ранее — 5,8 тысяч за тот же объём, передаёт РБК.

На крупяные предприятия овёс поступает по цене 11–12 тысяч рублей за тонну, год назад он стоил 9 тысяч рублей, добавил президент Российского союза мукомольных и крупных предприятий Аркадий Гуревич. Стоимость ещё никогда не была так высока.

Отпускные же цены у крупозаводов, по данным Росстата, в июле 2019 года равнялись 25 рублям за 1 кг, в июле 2020 года — уже 48 рублям, сообщает начальник центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Эти факторы повлияли на стоимость овсянки в розничной продаже. В июле «Геркулес» подорожал на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71,2 рублей за килограмм, что является самым высоким значением как минимум с 2000 года. По данным отслеживающей закупки домохозяйств РФ компании GfK, в первом полугодии хлопья подрожали на 6,5%, что выше инфляции.

В X5 Retail Group заявили, что в их сетях супермаркетов изменилась только закупочная цена на овсянку первой цены, то есть самую дешёвую.

Хлопья дорожают вследствие подорожания сырья, которое, в свою очередь, дорожает после третьего подряд сокращения посевов овса, пояснила заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. Также на ситуации сказались погода и неурожай. Например, в Сибири собирают всего 40% урожая.

Гуревич полагает, что причина подорожания овса в опте связана с ростом цен на пшеницу, от которой зависит динамика цен на основные зерновые культуры.

Как писал NEWS.ru ранее, школьная форма за последний год стала дороже на 22%, следует из данных «Платформы ОФД». Так, с 1 по 29 августа 2020 года средний чек за покупку формы увеличился до 2080 рублей, в аналогичном периоде 2019 года он находился на уровне 1705 рублей. При этом полный комплект (несколько предметов одежды) стоит сейчас около 6,3 тысячи рублей.