Цены на новостройки в России стали стабилизироваться

В Росси началась стабилизация цен на рынке нового жилья. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкоц на данные экспертов. При этом спрос на жильё остаётся высоким, поскольку покупатели стремятся инвестировать в недвижимость на фоне роста инфляции.

По данным компании ЦИАН, средняя стоимость квартир в 16 крупнейших городах России за октябрь выросла всего на 0,8% и составила 11 300 рублей за квадратный метр.

При этом в сентябрь рост цен на новостройки в сравнении с августом составлял 1,2%. В годом выражении квартиры в новостройках стали дороже на 33,4%.

Компания «Этажи» оценивает рост стоимости недвижимости на первичном рынке в 0,29% по итогам месяца. «Авито Недвижимость», В свою очередь, заявляет о росте цен на 1%.

как отмечают в ЦИАН, самый сильный рост на «первичку» отмечается в Перми и Волгограде — 5% или до 86 000 рублей и 73 900 рублей за квадратный метр, соответственно. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась за октябрь на 3% и составляет 292 100 рублей. В Санкт-Петербурге цены выросли на 2%, средняя стоимость квадратного метра составляет 186 200 рублей за квадрат.

В целом же, по мнению экспертов, ситуация на рынке новостроек стабилизируется. Несмотря на общий рост стоимости цен на квартиры, в прайс-листах застройщиков всё ещё много предложений со скидками.

При этом спрос оастётся ажиотажным. Как отмечают эксперты, после недавнего повышения ключевой ставки многие откладывавшие покупку недвижимости пришли к выводу, что в ближайшее время рассчитывать на снижение стоимости ипотечного кредита не придётся. Часть покупателей решили инвестировать в недвижимость на фоне сообщений о росте инфляции

По мнению сециалистов, средняя стоимость «первичного» жилья продолжит расти на 0,5-1% в месяц.

Ранее стало известно, что российские банки начали поднимать ставки по ипотеке. Это связано с ужесточением денежно-кредитной политики Центрального банка России.