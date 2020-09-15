Цены на нефть выросли на новостях о снижении запасов в США

https://static.news.ru/photo/b9c2475c-f7dd-11ea-9033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Утром 16 сентября цены на нефть показали рост на фоне сообщений Американского института нефти о снижении её запасов и приостановке добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Салли».

По состоянию на 07:37 по московскому времени цена барреля нефти Brent увеличилась на 1,5%, до $41,15. Баррель нефти WTI торгуется по $38,96, её стоимость выросла на 1,8%, сообщает РИА Новости.

По данным API, на прошлой неделе запасы нефти в США снизились на 9,5 млн баррелей. Официальные данные за последние семь дней будут опубликованы сегодня во второй половине дня, однако аналитики ожидают, что на этой неделе запасы сократятся более чем на 10 млн баррелей.

Также на нефтяной рынок влияет ураган «Салли» у американского побережья. Из-за катаклизма было остановлено 25% добычи нефти в Мексиканском заливе.

Наша текущая оценка последствий остановки, связанной с «Салли», составляет 3–6 млн баррелей нефти примерно за 11 дней, — сообщили аналитики Rystad Energy.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ОПЕК ухудшила прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году.