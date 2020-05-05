Цены на нефть ускорили рост на фоне надежд на восстановление спроса

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Испанская нефтяная компания Repsol с января по март 2020 года понесла убытки в размере €487 млн из-за падения цен на нефть и снижения спроса на фоне пандемии коронавируса.

Прибыль в первом квартале 2020 года составила минус 487 млн евро, — приводит ТАСС заявление предприятия. Уточняется, что в первом квартале прошлого года Repsol заработала более €600 млн. ОПЕК+ 12...