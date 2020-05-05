Цены на нефть ускорили рост на фоне надежд на восстановление спроса

Стоимость нефти усилила рост на фоне надежд на восстановление спроса после снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.
Согласно данным торгов, июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 7,68% — до $29,29 за баррель.
Цена июньского фьючерса WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) прибавила 9,81% и достигла отметки в $22,39 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее во французской компании Total завяли, что апрельское соглашение ОПЕК+ об исключительном сокращении добычи нефти не привело к росту спроса на сырьё. Он по-прежнему остаётся гораздо ниже предложения, что ведёт к перепроизводству и накоплению больших запасов в хранилищах.
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