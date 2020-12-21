Цена на нефть упала ниже $50 за баррель

https://static.news.ru/photo/85e8ec08-437b-11eb-ad3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость североморской нефти Brent упала ниже $50 за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Это произошло впервые с 15 декабря.

По данным торговой площадки на 13:15 мск, стоимость февральского фьючерса нефти марки Brent опустилась на 5,61%, до $49,35 за баррель. Цена американской нефти WTI снизилась на 4,89% — до $46,48 за баррель.

Курс евро 21 декабря в ходе торгов на МосБирже поднялся выше 91 рубля. Подобный скачок стоимости европейской валюты наблюдается впервые с 3 декабря. Кроме того, курс доллара поднялся выше 75 рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее Всемирный банк (ВБ) предрёк рост стоимости нефти в 2021 году до отметки $44 за баррель по сравнению с прогнозной ценой 2020-го, равной $41 за баррель. В 2022-м, считают аналитики, цена на чёрное золото поднимется до отметки $50 за баррель. В июньском отчёте ведомства специалисты ожидали роста котировок в 2021 году до $38 за «бочку», в 2020-м — до $41. Средняя стоимость в 2020-м прогнозировалась на уровне $32 за баррель.

В ВБ также отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) окажет длительное воздействие на потребление углеводородов, которое к концу 2021-го останется на 5% ниже трендов, отмечавшихся до начала вспышки недуга. Основными рисками для ценовых прогнозов, по оценке Всемирного банка, являются продолжительность и степень тяжести распространения заболевания, включая темп создания и применения безопасных и эффективных вакцин.