Стоимость нефтяной смеси марки Brent снизилась на 8,22% до $25,13 за баррель.
Светлая техасская нефть WTI также снижается, на 9,89% до $21,32 за баррель. Влияние на котировки оказывают новости о росте числа заразившихся коронавирусом и появлении новых очагов.
Как писал NEWS.ru ранее, рынок нефти переживает кризис, но у российской нефтяной отрасли больших проблем нет и не будет. Такое мнение высказал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Вести 24».
Добавьте наши новости в избранные источники