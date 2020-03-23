https://static.news.ru/photo/3269ab2e-6c91-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Стоимость нефтяной смеси марки Brent снизилась на 8,22% до $25,13 за баррель.

Светлая техасская нефть WTI также снижается, на 9,89% до $21,32 за баррель. Влияние на котировки оказывают новости о росте числа заразившихся коронавирусом и появлении новых очагов.

Как писал NEWS.ru ранее, рынок нефти переживает кризис, но у российской нефтяной отрасли больших проблем нет и не будет. Такое мнение высказал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Вести 24».