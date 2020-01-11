https://static.news.ru/photo/c1664c52-f765-11e9-bacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти остаётся стабильной после максимального за пять месяцев падения на фоне опасений касательно эскалации конфликта между Соединёнными Штатами и Ираном.

Цена мартовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent на лондонской ICE составляет $64,9 за баррель, что на 0,12% ниже уровня закрытия прошлой сессии. Фючерсы WTI на февраль стоят $59,03 — они подешевели на один американский цент, передаёт «Интерфакс».

На прошлой неделе стоимость Brent упала на 5,3%, цена на светлую техасскую нефть WTI снизилась на 6,4%.

Как писал NEWS.ru ранее, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco выпустила 450 миллионов акций дополнительно.