https://static.news.ru/photo/e7cfedfe-e02b-11e9-a4a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на нефть начали стабилизироваться на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможно скором заключении торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures утром 26 сентября составила $62,36 за баррель, что на $0,03 (0,05%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов 25 сентября падение цены на нефть данной марки составляло $0,71 (1,13%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизился до $56,48 за баррель — на $0,01 (0,02%). По данным предыдущей сессии снижение цены составило $0,8 (1,4%).

Удешевление нефти было вызвано наращиванием её запасов в США и информацией о быстром восстановлении НПЗ Саудовской Аравии после недавней атаки, сообщает « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что цены на нефть рухнули на 3% после выступления Трампа на Генассамблее ООН и его высказываний относительно торговой войны с Китаем.