Цены на нефть снизились после нескольких дней роста

https://static.news.ru/photo/6134d26e-6707-11eb-a974-96000091f725_660.jpg Фото: New York Stock Exchange/facebook.com

Мировые цены на нефть начали снижаться после нескольких торговых сессий роста. По мнению экономистов, цены росли на фоне оптимизма относительно перспектив сокращения добычи нефти ОПЕК+.

По данным торгов на 18:22 мск 4 февраля, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,83%, до $58,2 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась на 0,4%, до $55,47 за баррель.

Нефть марки Brent дорожала четыре торговые сессии подряд, WTI — три. При этом накануне стоимость Brent поднималась выше $59 за баррель — впервые за год. Такой оптимизм на нефтяном рынке специалисты связывали со сделкой ОПЕК+ и усилиями государств по снижению добычи сырья. Так, Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Некоторые другие страны — члены ОПЕК+ также согласились на подобные условия. В результате общее сокращение добычи составит 1,425 миллиона баррелей в сутки.

По мнению экспертов, в двух первых кварталах 2021 года динамика цен останется позитивной.

Как писал NEWS.ru, в нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.