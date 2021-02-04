Цены на нефть снизились после нескольких дней роста

Мировые цены на нефть начали снижаться после нескольких торговых сессий роста. По мнению экономистов, цены росли на фоне оптимизма относительно перспектив сокращения добычи нефти ОПЕК+.
По данным торгов на 18:22 мск 4 февраля, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась на 0,83%, до $58,2 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть американской марки WTI снизилась на 0,4%, до $55,47 за баррель.
Нефть марки Brent дорожала четыре торговые сессии подряд, WTI — три. При этом накануне стоимость Brent поднималась выше $59 за баррель — впервые за год. Такой оптимизм на нефтяном рынке специалисты связывали со сделкой ОПЕК+ и усилиями государств по снижению добычи сырья. Так, Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Некоторые другие страны — члены ОПЕК+ также согласились на подобные условия. В результате общее сокращение добычи составит 1,425 миллиона баррелей в сутки.
По мнению экспертов, в двух первых кварталах 2021 года динамика цен останется позитивной.
Как писал NEWS.ru, в нефтяной компании Saudi Aramco ожидают, что спрос на нефть восстановится в ряде отраслей к концу 2021 года. Об этом на конференции Energy Forvard сообщил руководитель бизнес-направления разведки и добычи компании Насир Аль Наими.