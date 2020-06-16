Цены на нефть снижаются после роста накануне

https://static.news.ru/photo/2fcd2676-b060-11ea-ba4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти эталонных марок снижается после уверенного увеличения накануне. В настоящее время трейдеры уделяют особое внимание новостям о росте заболеваемости коронавирусом в Пекине, а также ожидают публикации сведений Министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures потеряли 1,81% и достигли отметки в $40,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 2,58% — до $37,39 за баррель.

Рост был приостановлен из-за опасений по поводу второй волны COVID-19, — отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

По их словам, рынку напомнили об ущербе, который нанесла пандемия коронавируса и который МЭА назвала «крупнейшим шоком для мирового энергетического сектора со времён Второй мировой войны».

16 июня рынок поддержал прогноз Международного энергетического агентства, согласно которому глобальный спрос на нефть в будущем году вырастет на рекордные 5,7 млн баррелей в сутки. Так, цена августовского фьючерса на нефть марки Brent прибавила 3,14% и достигла отметки в $41,02 за баррель. Такой показатель зафиксировали впервые с 11 июня. Июльский фьючерс на нефть WTI увеличился на 3,2% — до $38,31 за баррель.

При этом, считают в МЭА, в 2020 году спрос упадёт на 8,1 млн баррелей в сутки. Кроме того, в МЭА отметили, что альянс ОПЕК+ в первый месяц действия новой сделки сократил добычу нефти на 9,4 млн баррелей в сутки, выполнив согласованные условия на 89%.

Ранее NEWS.ru писал, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании 18 июня может обсудить вопрос о продлении майской квоты ещё на один месяц. При этом в официальную повестку включён лишь вопрос о результатах исполнения соглашения о сокращении добычи нефти.

6 марта ходе заседания ОПЕК+ государствам — участникам соглашения не удалось договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Также они не смогли согласовать и продление сделки на действующих условиях. В связи с этим 1 апреля действие ограничений закончилось.

ОПЕК предлагала дополнительно уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия и Казахстан выступили против этого шага. Москва настаивала на продлении текущих договорённостей только на второй квартал.

В «Роснефти» заявили, что сделка не была в интересах РФ, так как сокращаемые объёмы замещались игроками вне соглашения, а участники теряли возможности для развития отрасли.

На фоне разрыва соглашения с ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что намерена увеличить добычу до 10 млн баррелей в сутки, и сообщила о готовности при необходимости увеличить добычу до рекордных 12 млн.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне текущего года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение начало действовать с 1 мая. В декабре будущего года его параметры могут пересмотреть.