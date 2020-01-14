https://static.news.ru/photo/251a7dae-80e7-11e9-8a67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость нефти опускается после первого за шесть дней сессии подъёма, произошедшего накануне.

Оптимизм трейдеров по поводу готовящегося подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем поубавился после сообщений о том, что американская сторона не планирует снижать пошлины на китайские товары до президентский выборов, которые состоятся осенью текущего года.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures оцениваются в $64,31 за баррель, что на 0,28% меньше, чем на предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) потерял 0,29% и достиг отметки в $58,06 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что назначенное на 5–6 марта заседание ОПЕК+, на котором планировалось обсудить соглашение по сокращению добычи нефти до конца года, может быть перенесено на июнь из-за отсутствия актуальных данных по нефтедобыче.