https://static.news.ru/photo/07baba58-df5b-11e9-af6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: El Universal/Global Look Press

Стоимость нефти продолжает падать после публикации еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США.

К 08:11 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,81%, составляя $65,59 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI теряли 0,61% и достигали отметки в $56,94 за баррель.

По данным API, запасы нефти в Соединённых Штатах выросли на 1,4 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы позднее.

Согласно прогнозам аналитиков, коммерческие запасы «чёрного золота» в стране уменьшились на 249 тысяч баррелей после подъёма до 1,06 млн баррелей, произошедшего на прошлой неделе.

Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли считает, давление на цены оказали заявления президента США Дональда Трампа, который во время генассамблеи ООН раскритиковал торговую политику Китая, передаёт Reuters .

Ранее News.ru писал, что Трамп снова превысил регламент выступления с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. При этом за 36 минут политик ни разу не упомянул Россию.