Цены на нефть резко выросли

https://static.news.ru/photo/ba74f70c-4f72-11eb-be22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Стоимость североамериканской нефти марки WTI впервые с 26 февраля превысила отметку в $50 за баррель. Североморская нефтяная смесь марки Brent выросла в цене до $53 за баррель.

По данным торгов на 18:58 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 4,01% — до $53,14 за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 4,62%, до $49,81 за баррель. Минутами ранее стоимость WTI превышала $50 за баррель.

Как писал NEWS.ru, достигнута договорённость между РФ и Саудовской Аравией по переговорам ОПЕК+. Москва и Эр-Рияд не станут повышать добычу нефти в рамках сделки в феврале, а затем снова начнут наращивать её в марте.

Заседание министров стран, входящих в ОПЕК+, прошло 4 января. Картель собрался для того, чтобы определить уровень добычи нефти на февраль. До этого они встречались 3 декабря 2020 года. Итогом переговоров стала договорённость постепенно восстанавливать производство сырья и начать с января в объёме более чем на 0,5 млн баррелей в сутки (б/с).

Нефтяные котировки обрушились на 30% 9 марта 2020 года и с тех пор не могут подняться до прежних показателей. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками.