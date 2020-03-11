https://static.news.ru/photo/0cd42dfc-5f27-11ea-88b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть продолжают увеличивается в ожидании снижения добычи в Соединённых Штатах.

Согласно данным торгов, по состоянию на 08:45 мск стоимость майских фьючерсов на Brent прибавляла 1,67% и достигала отметки в $37,84 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI дорожали на 0,9% — до $34,67 за баррель.