Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть продолжают увеличивается в ожидании снижения добычи в Соединённых Штатах.

Согласно данным торгов, по состоянию на 08:45 мск стоимость майских фьючерсов на Brent прибавляла 1,67% и достигала отметки в $37,84 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI дорожали на 0,9% — до $34,67 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по энергетической тематике, бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что цены на нефть после недавнего обвала в ближайшем будущем останутся на низком уровне, и никто не знает, как долго это продлится. Она считает, что толчком к обвалу стало не заключение соглашения на встрече ОПЕК+, однако и ситуация на рынке к этому «располагала».

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