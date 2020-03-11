Мировые цены на нефть продолжают увеличивается в ожидании снижения добычи в Соединённых Штатах.
Согласно данным торгов, по состоянию на 08:45 мск стоимость майских фьючерсов на Brent прибавляла 1,67% и достигала отметки в $37,84 за баррель. Апрельские фьючерсы нефти марки WTI дорожали на 0,9% — до $34,67 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее эксперт по энергетической тематике, бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что цены на нефть после недавнего обвала в ближайшем будущем
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