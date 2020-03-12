https://static.news.ru/photo/9d462866-ff3e-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Мировая стоимость нефти увеличивается почти на 2% после того как котировки лишились около четверти своей цены в связи с опасениями за переизбыток предложения сырья из-за срыва сделки ОПЕК+.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляла 1,93%, достигая отметки в $33,86 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI росли на 2,03% — до $43,14 за баррель. С начала недели котировки подешевели на 20–25%, при этом снижение фиксируется уже третью неделю.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты заявили, что главным победителем на фоне обвала нефти после того как Россия вышла из соглашения с ОПЕК+ стала Индия. Учитывая, что страна импортирует более 80 процентов энергоресурсов, эта ситуация стала для неё настоящим подарком.