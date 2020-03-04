Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом.
Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%). Апрельские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также поднялись на нью-йоркской NYMEX на 1,2% — до $47,37 за баррель,
Как писал NEWS.ru ранее, палата представителей Конгресса США 4 марта одобрила законопроект, согласно которому администрация страны получит $8,3 млрд на борьбу с распространением вируса нового типа COVID-2019.
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