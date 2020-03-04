https://static.news.ru/photo/9d462866-ff3e-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость эталонных марок нефти увеличилась после принятия в США законопроекта об экстренном финансировании борьбы с коронавирусом.

Фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в мае выросли на лондонской ICE до $51,79, прибавив в цене $0,66 (1,29%). Апрельские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI также поднялись на нью-йоркской NYMEX на 1,2% — до $47,37 за баррель, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, палата представителей Конгресса США 4 марта одобрила законопроект, согласно которому администрация страны получит $8,3 млрд на борьбу с распространением вируса нового типа COVID-2019.