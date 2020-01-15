https://static.news.ru/photo/e4271f58-382b-11ea-ab34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок растёт после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили 0,67% и достигли отметки в $64,43 за баррель.

Цена фьючерса на WTI за февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,71% — до $58,22 за баррель.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне пакет документов по первой фазе торговой сделки между двумя странами. Трамп после подписания заявил, что американские пошлины в отношении Пекина остаются в силе, но будут отменены, как только стороны закончат вторую фазу.

Первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.