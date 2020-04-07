Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/41fb987c-5909-11ea-9458-fa163e074e61_660.jpg Фото: Titus Moser/Global Look Press

Мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Согласно данным торгов, стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,51% — до $32,67 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,76%, достигнув отметки в $24,99 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов заявил, что урегулирование разногласий по нефти с Саудовской Аравией возможно, если Москва сократит добычу на 200–300 тысяч баррелей в сутки, а Эр-Рияд — на 400–500 тысяч баррелей.