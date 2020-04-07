Цены на нефть растут перед встречей ОПЕК+

Мировые цены на нефть увеличиваются из-за надежд инвесторов на достижение новых договорённостей ОПЕК+ по сокращению добычи.
Согласно данным торгов, стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 2,51% — до $32,67 за баррель. Майские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 5,76%, достигнув отметки в $24,99 за баррель.
Как писал NEWS.ru, ранее аналитик брокерской компании АЛОР Алексей Антонов заявил, что урегулирование разногласий по нефти с Саудовской Аравией возможно, если Москва сократит добычу на 200–300 тысяч баррелей в сутки, а Эр-Рияд — на 400–500 тысяч баррелей.
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