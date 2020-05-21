Цены на нефть растут на фоне снижения запасов в США

https://static.news.ru/photo/f4768326-7d04-11ea-8940-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть растут на фоне снижения запасов сырья в Соединённых Штатах.

Согласно данным торгов, стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent прибавила 1,85% и составила $36,41 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 1,91%, достигнув отметки $34,12 за баррель.

Цены на нефть увеличиваются после сообщения Минэнерго США о том, что запасы сырья в стране снизились.

Ранее NEWS.ru писал, что суточная добыча нефти в Соединённых Штатах с 9 по 15 мая снизилась ещё на 100 тысяч баррелей — до 11,5 миллиона баррелей.