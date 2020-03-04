https://static.news.ru/photo/9424f49a-13c7-11ea-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть марок Brent и WTI растут на фоне новостей о рекомендациях технического комитета ОПЕК+ усилить сокращение добычи на объём до миллиона б/с.

К 8:21 мск майские фьючерсы на нефть Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,68 (на 1,31%) — до $52,54 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) растут до $47,85 за баррель — на $0,67.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия готова активно сотрудничать с иностранными партнёрами на нефтяных рынках, заявил глава РФ Владимир Путин. Лидер отметил активное участие ОПЕК+ в стабилизации котировок на энергоресурсы.