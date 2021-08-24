Цены на нефть продолжили рост на ожиданиях новостей из США

За последние два дня цены на нефть взлетели на 8%, практически преодолев падение последних недель. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:30 нефть марки Brent торгуется на уровне $69,5 за баррель, нефть марки WTI — $66,7 за баррель. По сравнению с концом прошлой недели котировки выросли на $5. Поводом для этого стало изменение ожиданий участников рынка относительно политики США.

22 августа глава Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан заявил о возможности пересмотра планов по ужесточению денежно-кредитной политики США вопреки более ранним заявлением. Прояснить ситуацию должно выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

23 августа цены на нефть поднялись на 3,2% впервые с 19 августа, превысив отметку в $67 за баррель. Эксперты заявили, что цены на нефть корректируются после резкого падения на прошлой неделе. Однако в целом настроения на рынке остаются пессимистичными в связи с возможным падением общемирового спроса на топливо.