https://static.news.ru/photo/50fa0966-6341-11ea-bc77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Мировые цены на нефть показывают рост, который уже превышает 3%. По состоянию на 5:09 мск 11 марта стоимость майских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent поднялась на 3,9%, до $38,66 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов. На 3,06% до $35,41 за баррель выросла цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цена на нефть после недавнего обвала в ближайшем будущем останется на низком уровне. И никто не знает, как долго это продлится. Об этом заявила эксперт по энергетической тематике, бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она считает, что толчком к обвалу стало не заключение соглашения на встрече ОПЕК+, однако и ситуация на рынке к этому «располагала».