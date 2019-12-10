https://static.news.ru/photo/39eebb76-1b30-11ea-9cd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на Лондонской бирже 10 декабря подешевели на 0,23% — до $64,1 за баррель. Днём ранее их цена снизилась на 0,22%, составив на закрытии торгов $64,25 за баррель.

Котировки январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились на 0,25% — до $58,87 за баррель. На предыдущей сессии их цена уменьшилась на 0,3% — до $59,02 за баррель, сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, нефть дешевеет из-за решения стран ОПЕК+ ограничить добычу сырья. Согласно новым квотам по сокращению нефтедобычи, с 1 января 2020 года государства — участники сделки ОПЕК+ дополнительно сократят суточную добычу нефти на 503 тысячи баррелей. Обязательства стран ОПЕК+ по снижению добычи вырастут на 372 тысячи баррелей в сутки, не ОПЕК+ — на 131 тысячу баррелей.