https://static.news.ru/photo/6e6eb924-d809-11e9-a6ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vaclav Salek/CTK

Цена нефти эталонных марок снижается незначительно после максимального с июля 2019 года падения.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на британской бирже ICE Futures потеряли в цене 0,32%, подешевев до $61,71. На Нью-Йоркской бирже фьючерсы WTI снизились до $55,83 (на 0,14%), передаёт « Интерфакс ».

Всего за минувшую неделю нефть марки Brent упала в цене на 3,7%, WTI — на 3,8%. С начала сентября подъём котировок равен 2,5% и 1,7% соответственно.

Как писал News.ru ранее, добыча нефти в Саудовской Аравии восстановлена до уровня 9,8 млн баррелей в сутки после атак. На этом уровне она находилась до совершённых атак на НПЗ компании. Об этом сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Саудовской Аравии.