Цены на нефть выросли на открытии торгов

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В ходе торгов 1 февраля, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле увеличились на 0,62% — до $55,38 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 0,42%, до $52,42 за баррель.

Стоимость нефти растёт на фоне ожидания дополнительного сокращения нефтедобычи в Саудовской Аравии. В феврале-марте она должна сократиться на один миллион баррелей в сутки. 5 февраля состоится встреча представителей стран ОПЕК+, где будет принято решение по объёмам добычи нефти.

Начало массовой вакцинации от коронавируса тоже оказало влияние на стоимость нефти. Участники рынка рассчитывают на скорое восстановление мировой экономики и восстановление нефтяного сектора, сообщает «Экономика сегодня».

Как писал NEWS.ru, инвентаризация экономики разработки месторождений природных ресурсов, проведённая по поручению правительства РФ, показала, что из 30 млрд тонн извлекаемых запасов нефти в стране только 36% являются рентабельными. Такие данные привёл заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин. По его мнению, низкая рентабельность связана с ухудшением возможностей по освоению запасов. Замминистра указал, что действующие коллекторы обладают низкой проницаемостью. Он добавил, что в стране возникла необходимость строительства дорогостоящих скважин сложной конструкции.