Цены на нефть перешли к росту после падения 3 сентября

https://static.news.ru/photo/0d6201ea-eeab-11ea-b41d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть начали повышаться в ходе торгов 4 сентября. Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на топливо Brent на лондонской бирже составляет $44,37 за баррель (на $0,3 выше цены закрытия предыдущей сессии). А фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи поднялись в цене на $0,36 — до $41,73 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, поддержку рынку оказывает динамика курса доллара. При этом трейдеры ждут официальных данных о безработице в США за август. Тем временем, число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе увеличилось до 1050 с 1030 единиц месяцем ранее, отмечает «Интерфакс».

3 сентября нефтяные котировки опустились до минимальных с конца июля отметок. Это произошло на фоне опасений инвесторов относительно сокращения спроса в Соединённых Штатах. На снижение котировок также повлияла обеспокоенность инвесторов темпами восстановления мировой экономики.