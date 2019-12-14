https://static.news.ru/photo/9d462866-ff3e-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость нефти снижается после скачка, который произошёл 13 декабря. В настоящее время трейдеры изучают промежуточное торговое соглашение между США и Китаем.

Фьючерсы нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures теряют 0,34% и достигают отметки в $65. По итогам торгов в пятницу они подорожали на $1,02 (1,59%), до $65,22 за баррель.

Цена на фьючерс нефти WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась на 0,38% — до $59,84 за баррель. К закрытию рынка в пятницу стоимость контракта составила $60,07 за баррель, увеличившись на $0,89 (1,5%).

Как писал NEWS.ru, ранее руководитель партнёрских программ инвестиционно-образовательной площадки «Линейка» Вячеслав Максименко сообщил, что в заключение «первой фазы» торговых соглашений между США и Китаем важны детали, так как сам договор может оставить «неприятное послевкусие». Необходимо выяснить, действительно ли по вопросам величины закупки КНР сельхозпродукции и отмены введённых пошлин удалось найти точки соприкосновения, или в этом подвижки будут носить скорее символический характер.