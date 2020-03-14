https://static.news.ru/photo/27e6313e-674d-11ea-9a2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть в понедельник, 16 марта, снижаются. Стоимость марки Brent опускается на 3% из-за опасений за спрос на сырьё.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 08:34 мск опустилась до $32,64 за баррель — на 3,57%. Стоимость на нефть марки WTI опустилась до $31,43 за баррель — на 2,12%.

Страх остаётся главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения, — передаёт Reuters слова главного экономиста OCBC Bank Селены Линг.