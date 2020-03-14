Мировые цены на нефть в понедельник, 16 марта, снижаются. Стоимость марки Brent опускается на 3% из-за опасений за спрос на сырьё.
Цена майских фьючерсов на нефть Brent по состоянию на 08:34 мск опустилась до $32,64 за баррель — на 3,57%. Стоимость на нефть марки WTI опустилась до $31,43 за баррель — на 2,12%.
Страх остаётся главной проблемой в этом вопросе, поскольку участники рынка по-прежнему не уверены, что смягчение кредитно-денежной политики и вливание ликвидности решат существенный кризис в сфере здравоохранения, — передаёт Reuters слова главного экономиста OCBC Bank Селены Линг.
Как ранее писал NEWS.ru, мировые цены на нефть снизились на 5% в ночь на 16 марта. Об этом
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