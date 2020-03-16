https://static.news.ru/photo/601c67ee-677a-11ea-8103-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/XinHua/Global Look Press

Цена майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 8,8%.

Сейчас за баррель дают $30,87. Последний раз топливо данного сорта находилось на этом уровне в феврале 2016 года, следует из данных торговой площадки на 13:06.

На фоне падения нефти рубль дешевеет по отношению к доллару США и евро. Европейская валюта выросла до 83,85 рубля. Американская валюта находится на уровне 74,94 рубля.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при сохранении нынешнего уровня цен на нефть Россия сможет около шести лет обеспечивать финансирование расходных обязательств государства, в том числе социальных. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета Федерации.