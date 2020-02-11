https://static.news.ru/photo/9d462866-ff3e-11e9-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок поднимается в ожидании ответа России на рекомендации по сокращению добычи и обнародования сведений Минэнерго США о запасах.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавили $0,94 и достигли отметки в $54,95 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали на $0,68, составив $50,62 за баррель.

Ранее опрошенные NEWS.ru эксперты сообщили, что несмотря на отдельные попытки вернуться на прежний уровень, стоимость нефти марки Brent может продолжить падение вплоть до $50 за баррель и даже ниже. На мировом рынке сохраняется общий тренд на снижение котировок, который подпитывают страхи дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Китае.