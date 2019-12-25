https://static.news.ru/photo/8082bd5c-2789-11ea-ba1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что следующее повышение услуг ЖКХ пройдёт 1 июля, в дальнейшем будет проводиться ежегодно.

Рост цен устанавливается по распоряжению кабмина, в этом документе также прописываются максимальные индексы повышения тарифов в регионах. Максимальный индекс установлен для Чечни — 6,5%. В других регионах Северного Кавказа — Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике — планка также высока, от 5,1% до 5,4%. Самый низкий индекс установлен для Ненецкого АО (2,4%), в Москве и Северной столице — 5% и 3,8% соответственно, передают «Известия».

Такая разница связана с различными потребностями регионов. В частности, на Северном Кавказе устарела инфраструктура и ей требуется ремонт и модернизация. Директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая считает такой подход не самым эффективным, по её словам, проблему устаревших коммуникаций не всегда получается решить за счёт усреднённых тарифов. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотлива полагает, что было бы лучше, если бы регионы могли сами устанавливать уровень повышения цен на «коммуналку».

Как писал NEWS.ru ранее, власти Московской области решили отказаться от планов штрафовать жителей региона за несортированный мусор. Тех, кто соблюдает правила обращения с отходами, будут материально поощрять.