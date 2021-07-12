Цены на грибы и орехи могут значительно вырасти

Несмотря на то что в этом году увеличится сбор лесных пищевых ресурсов, эксперты предрекают увеличение цен на грибы и орехи минимум на 10% из-за продолжающейся жары, сильнейших ливней и стремительной инфляции. Об этом пишут «Известия».

Сбор лесных пищевых ресурсов в 2020 году оказался рекордным, и пандемия не смогла помешать этому. Общий объём заготовок составил 12,7 тыс тонн, что на треть больше показателей 2019 года. Особо отличился по сборам Алтайский край, где на регион пришлось больше половины всех дикорастущих ягод, отмечается в сообщении.

В 13 раз увеличился сбор грибов, где рекордсменом по сбору оказалась Томская область. Всего несколько предприятий региона собрали большую часть грибов для реализации на рынке. Кроме того, на 13% вырос сбор орехов. Рекордсменом по сбору оказался Алтай. При том что сбор дикоросов увеличился, ситуация с ценами остаётся неясной.

В этом году нельзя будет избежать роста цен на всю эту продукцию на уровне 5–10%, вызванного как пандемийными ограничениями, так и ростом экспорта дикоросов из-за отсутствия возможностей их хранения и оперативной переработки в России, — отмечает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов.

Также серьёзным фактором для увеличения цены может быть НДС в размере 20%. Этот налог давит на рынок и вызывает увеличение цен по всем торговым сетям. Кроме того, на ситуацию влияют и погодные условия. Из-за жары и ливней значительно усложняется сбор дикоросов, что приводит к увеличению цены на конечный продукт.

Ранее власти прокомментировали дефицит красной икры. Проблему нехватки в магазинах красной икры можно будет решить к осени. Когда производители предложат больше этого продукта, цена на него снизится.