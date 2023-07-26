Ценам на гречку в России предрекли резкий рост «Коммерсант»: к сентябрю гречка подорожает почти на 10%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Средние цены на гречку в России могут резко вырасти к сентябрю почти на 10%, что обусловлено ослаблением рубля, окончанием сезона и рекордным экспортом, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на мнения экспертов рынка. Предполагается, что цена за тонну крупы вырастет с 41 до 45 тысяч рублей. Это может привести к изменению спроса. В частности, россияне станут чаще покупать бюджетные бренды.

Отмечается, что цены на гречку начали расти в июле после снижения с апреля 2022 года. Эксперты ассоциации «Руспродсоюз» подчеркивают, что в России подорожают и другие крупы. В частности, рис подорожал на 2,5%, что связано с ростом тарифов на грузоперевозки.

Представители Минсельхоза России заявили, что ценовая ситуация на рынке круп остается стабильной. По их словам, посевные площади под гречиху и рис должны превысить прошлогодний уровень. Кроме того, продление запрета на экспорт должно оказать дополнительную поддержку экономике в случае с рисом.

Как сообщалось ранее, стоимость российской пшеницы выросла с $230 до более чем $240 за тонну. При этом рост цен продолжается. Ожидается, что стоимость в скором времени увеличится до $260 за тонну, что обусловлено ожидаемым сокращением поставок пшеницы из Австралии и Украины.