Цены на газ в Европе выросли до $1150 впервые с конца октября

Цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до $1150 за тысячу кубометров. Это на 4% больше расчётной цены предыдущего торгового дня, следует из данных биржи ICE Futures. В последние два дня фьючерсы продемонстрировали рост на фоне сообщений о том, что «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности на декабрь, а немецкий регулятор приостановил процесс сертификации компании — оператора «Северного потока — 2».

Накануне цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла почти до $1002 за тысячу кубометров, или €85 за мегаватт-час. Причиной роста цен, помимо отказа «Газпрома» от дополнительных мощностей, могло стать снижение поставок газа из Норвегии в Европу более чем на 10% за сутки — до 310,9 млн кубометров. Эксперты объясняли рост цен низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.

Ранее стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании. Теперь компания Nord Stream 2 AG намерена основать дочернюю компанию для управления немецкой частью трубопровода.