Цены на газ в Европе упали ниже $700 Цены на газ в Европе упали на 6% до уровня ниже $700 за тысячу кубометров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечером 13 января биржевые цены на газ в Европе опустились ниже уровне $700 за одну тысячу кубометров. Таким образом, они теряют 6%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По имеющейся информации, февральские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги на уровне $773,7, показав рост в 3,7%. При этом по состоянию на 19:41 мск газовые фьючерсы торговались уже на уровне $699,2, продемонстрировав падение в 6,3%. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составила $746 за одну тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе в начале 2023 года снизились до уровня годичной давности — $780 за 1 тысячу кубометров. Этому способствовала аномально теплая погода в ноябре и начале декабря, позволившая странам ЕС сэкономить запасы топлива в хранилищах. По данным СМИ, в начале месяца потребление газа упало настолько, что в некоторые дни хранилища переходили в режим нетто-закачки и на 6 января в среднем по ЕС были заполнены на 83,2% (83,9 млрд кубометров).

В свою очередь глава крупнейшей норвежской энергетической компании Equinor Андерс Опедал предупредил, что в 2023 году на территории Европы сохранится дефицит газа. В разговоре с журналистами он подчеркнул, что цены на рынке, вероятнее всего, будут сильно колебаться. Опедал признал, что сейчас в Европе тепло, что влияет на стоимость топлива, однако за год хранилища придется заполнять меньшим количеством газа из России.