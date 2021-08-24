Цены на газ в Европе снова начали резко расти

Цена на газ в Европе 24 августа снова резко поднялась на 10% и вновь находится на отметке $550 за одну тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
На прошлой неделе цена газа в Европе
Ранее сообщалось, что акции «Газпрома» превысили стоимость в 300 рублей за бумагу впервые с 2008 года. Это связано с новостями о скором запуске «Северного потока — 2» и ажиотажным спросом на акции в Европе.
Стоимость акций «Газпрома» в ходе торгов на Московской Бирже
Ранее в МИД РФ заявили, что до завершения строительства второй ветки газопровода «Северный поток — 2» осталось буквально несколько недель.