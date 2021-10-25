Цены на газ в Европе превысили $1100 за тысячу кубометров

Стоимость природного газа на открытии торгов выросла до $1153 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рост цен происходит на фоне продолжающегося дефицита топлива и возможного энергетического кризиса в Евросоюзе.

По состоянию на 10:34 по московскому времени топливо торгуется на уровне $1115 за тысячу кубометров. На момент закрытия биржи в пятницу, 22 октября, цена на него составляла около $1050.

Ранее журналист Кристоф Хервартц заявил, что страны Европейского союза должны начать покупать газ вместе, а не по отдельности. Этот шаг поможет противостоять России на фоне повышения цен на газ: по его словам, политики в Европе уже рассматривают данную перспективу и намерены обсудить её в ближайшее время.

По мнению журнала Forbes, Россия реализует свои козыри на рынке полезных ископаемых, в то время как Европа поплатилась за своё высокомерие и оказалась в плену газового кризиса. Авторы статьи в журнале полагают, что именно желание Европы перейти на зелёную энергетику значительно ослабило регион.