Цены на газ начали падать на фоне планов прокачки по «Северному потоку — 2»

Стоимость газа начала падать после того, как «Газпром» заявил о возможных поставках топлива по «Северному потоку — 2» уже в этом году. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На бирже в Нидерландах цена падала до значения в $507 за тысячу куб. м. До этого стоимость газа держалась утром 19 августа на отметке в $527 за 1 тыс. куб. м, что практически на 4% выше этого показателя.

Ранее сообщалось, что в «Газпроме» запланировали поставить по газопроводу «Северный поток — 2» 5,6 млрд куб. м газа в этом году. Отмечается, что за семь месяцев текущего года поставки российского природного газа в Европу по газопроводу «Северный поток» составили 33,7 млрд куб. м. В частности, компании удалось нарастить эти показатели по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов (31,7 млрд куб. м и 32,9 млрд куб. м соответственно).

В Германию по этому газопроводу было доставлено 22,7 млрд куб. м, что также оказалось выше цифр за тот же период последних двух лет (20,3 млрд куб. м и 15,9 млрд куб. м). Прошлый год стал рекордным для компании по общему объёму поставок природного газа на европейский рынок. Так, по «Северному потоку — 2» в 2020-м было доставлено 59,3 млрд куб. м, что на 7,8% больше его плановой производительности (55 млрд куб. м).