Цены на газ на бирже превысили $1500 за тысячу кубометров впервые с марта

Фото: Jan Koller/CTK/Global Look Press

Спотовая цена на газ в Европе превысила $1500 за тысячу кубометров, пишет «Интерфакс». В последний раз цены были настолько же высокими в первой декаде марта, когда стоимость одной тысячи кубометров взлетала выше $2000.

В четверг, 23 июня, июльский фьючерс на бирже ICE Futures достиг $1504 за тысячу кубометров. Стоит отметить, что в минувшую среду торги закрывались совсем на другой отметке — $1367.

Ранее эксперты заявили, что цены на газ в Европе продолжат расти на фоне снижения поставок «Газпромом» и могут достичь уровня $2000 за тысячу кубометров. По состоянию на 16 июня биржевые цены с начала апреля впервые достигли $1500 за тысячу кубометров, тогда как в начала июня газ торговался по $1000.