Цены на дачные участки взлетели до 100% за период пандемии

Спрос на загородную дачную недвижимость резко вырос с началом пандемии в России. Цена на участки поднялась от 50% до 100%, сообщает URA.RU.

По словам генерального директора Центра загородной недвижимости Сергея Ганусова, люди начали скупать «всё подряд», думая, то локдаун введён фактически навсегда. При этом на цены покупатели не обращали внимания.

Участки, которые стоили 300–400 тысяч рублей, выросли в цене до 60–80% и даже до 100%. Те, что стоили в районе миллиона, выросли на 50%, — пояснил риэлтор.

Дачные участки в период полной изоляции стали для россиян решением проблемы свободного передвижения.

Были закрыты границы, люди сидели дома и поняли, что жить и свободно передвигаться можно только за городом, где нет контроля, — пояснил специалист.

Причём на данный момент нет предпосылок снижения стоимости данного вида недвижимости. Спрос и рост цен на дачные участки наблюдался по всем регионам и всем сегментам страны. Сейчас спрос прекратился, но и падения цен ожидать не стоит.

Лидировала по продажам дачных участков Московская область. И те, кто сейчас бы хотел срочно продать недвижимость, вынуждены снижать цены либо ждать своего покупателя.

Ранее сообщалось, что стоимость дачного участка с летним домом подорожала на 12,1% за первое полугодие 2021 года. Средняя цена на летнее загородное жильё за первые шесть месяцев составила по России почти 2 млн рублей.