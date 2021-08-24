Цены на дачные участки взлетели до 100% за период пандемии

Спрос на загородную дачную недвижимость резко вырос с началом пандемии в России. Цена на участки поднялась от 50% до 100%, сообщает URA.RU.
По словам генерального директора Центра загородной недвижимости Сергея Ганусова, люди
Участки, которые стоили 300–400 тысяч рублей, выросли в цене до 60–80% и даже до 100%. Те, что стоили в районе миллиона, выросли на 50%, — пояснил риэлтор.
Дачные участки в период полной изоляции стали для россиян решением проблемы свободного передвижения.
Были закрыты границы, люди сидели дома и поняли, что жить и свободно передвигаться можно только за городом, где нет контроля, — пояснил специалист.
Причём на данный момент нет предпосылок снижения стоимости данного вида недвижимости. Спрос и рост цен на дачные участки наблюдался по всем регионам и всем сегментам страны. Сейчас спрос прекратился, но и падения цен ожидать не стоит.
Лидировала по продажам дачных участков Московская область. И те, кто сейчас бы хотел срочно продать недвижимость, вынуждены снижать цены либо ждать своего покупателя.
Ранее сообщалось, что стоимость дачного участка с летним домом подорожала на 12,1% за первое полугодие 2021 года. Средняя цена на летнее загородное жильё за первые шесть месяцев составила по России почти 2 млн рублей.