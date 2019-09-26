https://static.news.ru/photo/20c9bce9-e444-476d-b1bf-c4f9bd31500e_660.jpg Фото: Globallookpress

Стоимость нефти падает из-за сигналов о том, что Саудовская Аравия опережает намеченные сроки по восстановлению добычи после атаки беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры страны.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:11 мкс теряет 0,88% и достигает отметки в $62,19 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшился на 0,55% и составил $56,1 за баррель.

По данным СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления повреждённых объектов на неделю. В настоящее время она добывает свыше 8 млн баррелей в сутки.

Как сообщают источники Bloomberg , Saudi Aramco удалось достигнуть мощности комплекса Абкайк и месторождения Хурайс, фиксировавшейся перед атакой: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно.

Как писал News.ru, ранее в американском Минэнерго заявили, что Россия в 2050 году вернёт себе первенство по добыче нефти, которое она уступила США в 2018 году. При этом РФ безнадёжно отстанет от Штатов по производству газа.