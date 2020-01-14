https://static.news.ru/photo/c7dd5c4a-36d2-11ea-b85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 1 по 9 января 2020 года потребительские цены на бензин в России выросли на 0,1%. Дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Такие данные приводит Росстат. Возобновлению роста потребительских цен на бензин предшествовала полугодовая пауза — в последний раз они увеличивались в период с 23 по 29 июля 2019 года. Такая динамика наблюдается в 49 центрах субъектов РФ. Наибольшее подорожание было зафиксировано в Южно-Сахалинске — на 2,3%.

При этом в шести центрах субъектов РФ цены на бензин наоборот снижаются. Самое заметное снижение зафиксировано в Челябинске. Здесь бензин подешевел на 0,3%, передаёт « Интерфакс ».

На АЗС в Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин выросли на 0,1%. Сейчас на наблюдаемых столичных заправках бензин АИ-92 можно купить по цене от 39,9 до 44,66 рубля, АИ-95 — от 41,9 до 48,25 рубля, а АИ-98 — от 49,6 до 54,83 рубля за литр.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Федеральная служба государственной статистики дала окончательную оценку инфляции в России за 2019 год. По подсчётам ведомства, потребительские цены выросли на 3%.