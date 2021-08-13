Цены на бензин продолжили бить рекорды

Продолжается рекордный рост цен на бензин. Так, стоимость марки АИ-92 выросла в ходе торгов на 0,73% — до 58,456 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена бензина АИ-95 увеличилась на 0,83% — до 59,93 тысячи рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,22% — до 50,9 тысячи рублей за тонну.

Цена сжиженных углеводородных газов второй день подряд снижается после роста в течение последних семи дней. Их стоимость снизилась в ходе торгов на 1,48% — до 51,371 тысячи рублей за тонну.

Ранее заместитель директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов объяснил, почему в России растут цены на бензин. Дело в том, что акцизы на топливо в стране сильно завышены, но опускать их государство не будет, так как это ударит по доходам региональных бюджетов. Экономист считает, что было бы ошибочным выбирать европейский путь по акцизам.