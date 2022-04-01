«Цены должны вырасти»: эксперт — о ситуации на угольном рынке

Санкционное давление на Россию меньше всего затронуло угольный рынок, так как он наименее «политически окрашен» по сравнению с нефтью и газом. В краткосрочной перспективе цены на российский уголь могут вырасти, заявил старший эксперт сектора «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов Александр Титов в эфире радио Sputnik. Однако ожидать удержания высокого спроса на данный вид топлива через пять лет не приходится из-за его неэкологичности, отметил он.

Цены на уголь должны вырасти. Та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля, — отметил Титов.

По его словам, российские производители угля готовы наращивать объёмы производства и экспорта, однако не могут реализовать свои планы из-за проблем с логистикой. Даже несмотря на желание зарубежных стран найти альтернативных поставщиков угля, лишних мощностей для обеспечения всех потребителей ни у кого нет.

Есть долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться. Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет. Всегда есть риск, что цена из-за этого упадёт, но в краткосрочной перспективе вряд ли это возможно, — подчеркнул эксперт.

Ранее польский политолог Матеуш Пискорский заявил, что Польше не найти замену российскому углю из-за того, что в стране были закрыты большинство шахт в связи с требованием Евросоюза об экологических стандартах. По мнению специалиста, отказ от поставок из России сильнее всего ударит по домашним хозяйствам обычных поляков, так как основными потребителями угля являются небольшие предприятия, а с обеспечением электростанций справляются и местные производители.