https://static.news.ru/photo/9b3bc76c-5d7e-11ea-bf76-fa163e074e61_660.jpg Джером Пауэлл Фото: Federalreserve/wikimedia.org

Руководитель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что представители центральных банков мира крупнейших государств находятся в постоянном контакте из-за эпидемии коронавируса.

Мы ведём активные обсуждения с центральными банками по всему миру на непрерывной основе, как вы, наверное, догадываетесь. Я нахожусь в регулярном контакте с лидерами центральных банков по всему миру, — заявил Пауэл.

По его словам, действия ФРС США представляют собой то, что власти страны считают правильной политикой в институционном контексте в рамках имеющегося у ФРС мандата, сообщает ТАСС.

Пауэлл напомнил, что министры финансов и главы центральных банков Группы семи опубликовали заявление, которое отражает координацию действий на самом высоком уровне, которые представляют собой приверженность применения всех доступных инструментов. Среди них политика в сфере здравоохранения, монетарная политика по мере необходимости и фискальная политика, отметил глава ФРС.

NEWS.ru сообщал, что фондовые индексы США показали резкий рост на 3,2-4,75% после рекордного падения, почти на 10% за прошедшую неделю. Их снижение произошло из-за опасений, что коронавирус может повлиять на поставки и мировую экономику.