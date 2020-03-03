Руководитель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что представители центральных банков мира крупнейших государств находятся в постоянном контакте из-за эпидемии коронавируса.
Мы ведём активные обсуждения с центральными банками по всему миру на непрерывной основе, как вы, наверное, догадываетесь. Я нахожусь в регулярном контакте с лидерами центральных банков по всему миру, — заявил Пауэл.
По его словам, действия ФРС США представляют собой то, что власти страны считают правильной политикой в институционном контексте в рамках имеющегося у ФРС мандата,
Пауэлл напомнил, что министры финансов и главы центральных банков Группы семи опубликовали заявление, которое отражает координацию действий на самом высоком уровне, которые представляют собой приверженность применения всех доступных инструментов. Среди них политика в сфере здравоохранения, монетарная политика по мере необходимости и фискальная политика, отметил глава ФРС.
NEWS.ru сообщал, что фондовые индексы США показали резкий рост на 3,2-4,75% после рекордного падения, почти на 10% за прошедшую неделю. Их снижение произошло из-за опасений, что коронавирус может повлиять на поставки и мировую экономику.
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