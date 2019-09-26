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Объём средств Фонда национального благосостояния России сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит 1,5–2 трлн рублей. Такие данные озвучил в Госдуме первый заместитель председателя правительства, министр финансов страны Антон Силуанов.

В следующем году мы превысим планку в 7%. Ожидаем, что это превышение составит от 1,5 до 2 трлн рублей, — цитирует «ПРАЙМ» первого вице-премьера. По его словам, часть денег предлагается...