Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банк России сообщил о росте международных резервов РФ на $1,4 млрд после покупки иностранной валюты.

Сейчас этот показатель составляет $532,6 млрд, что выше данных прошлой недели на 0,3%, говорится на сайте регулятора.

Закупка средств была произведена в рамках бюджетного правила. Кроме того, Центробанк провёл положительную переоценку.

Ранее, как писал News.ru, президент России Владимир Путин назвал одну из причин снижения показателя инфляции в стране. По его словам, Центробанк немного подкрутил макроэкономические показатели в ожидании прихода в экономику 700 млрд рублей от реализации национальных проектов.

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